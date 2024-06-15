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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Прикордонники знищили рашистів, що ховалися серед розбитих теплиць на Півдні (ВІДЕО)

15 чер 2024, 10:55
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На Півдні аеророзвідка Держприкордонслужби FPV-дронами завдала влучних ударів по позиціях противника на Півдні, облаштованих серед розбитих теплиць.


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Відповідне відео сьогодні, 15 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Окупантам доведеться рахувати «таваріщєй», що ховалися серед розбитих теплиць, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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