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Рашисты активно применяют КАБы для обстрелов гражданской инфраструктуры, фото: ГСЧС
3,2 тыс. КАБов ежемесячно использует рф для ударов по гражданской инфраструктуре — Зеленскийhttps://racurs.ua/n196342-3-2-tys-kabov-ejemesyachno-ispolzuet-rf-dlya-udarov-po-grajdanskoy-infrastrukture-zelenskiy.htmlРакурс
росія за місяць використовує виключено для ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі 3,2−3,5 тис. керованих авіабомб, застосовуючи тактику килимових бомбардувань.
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Про це в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24 заявив президент України Володимир Зеленський.
Дуже важливо, щоб люди розуміли — коли вони б’ють дронами і ракетами, і вони говорять про мілітарі-цілі, то, насамперед, це брехня, — наголосив Зеленський. — Вони використовують тисячі цих КАБів спеціального для того, щоб люди боялись і тікали з того чи іншого міста, з тієї чи іншої громади, а росія мала змогу окупувати ці села й міста.
Зеленський наголосив, що так само свого часу чинив Адольф Гітлер.
Так само — коврове бомбардування. Все те саме, як за однією методичкою, — додав він.
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