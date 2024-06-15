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Ракурс
Рашисти активно застосовують КАБи для обстрілів цивільної інфраструктури, фото: ДСНС

3,2 тис. КАБів щомісяця використовує рф для ударів по цивільній інфраструктурі — Зеленський

15 чер 2024, 12:03
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росія за місяць використовує виключено для ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі 3,2−3,5 тис. керованих авіабомб, застосовуючи тактику килимових бомбардувань.


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Про це в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24 заявив президент України Володимир Зеленський.

Дуже важливо, щоб люди розуміли — коли вони б’ють дронами і ракетами, і вони говорять про мілітарі-цілі, то, насамперед, це брехня, — наголосив Зеленський. — Вони використовують тисячі цих КАБів спеціального для того, щоб люди боялись і тікали з того чи іншого міста, з тієї чи іншої громади, а росія мала змогу окупувати ці села й міста.

Зеленський наголосив, що так само свого часу чинив Адольф Гітлер.

Так само — коврове бомбардування. Все те саме, як за однією методичкою, — додав він.

Джерело: Ракурс


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