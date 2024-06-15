Преимущество россии в артиллерии на фронте ощутимо сократилось

https://racurs.ua/n196351-preimuschestvo-rossii-v-artillerii-na-fronte-oschutimo-sokratilos.html

Ракурс

Перевага рф в артилерії на фронті відчутно скоротилася.

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Потрібен час, щоб завантажити кораблі, які потім повинні перетнути Атлантику. Але ми вже бачимо результати. Артилерійська перевага росії була 7:1 на початку року, але зараз скоротилася до 5:1, — сказав перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

Зокрема, як пише видання AP, у 110-ту бригаду, яка воювала поблизу тимчасово окупованого росіянами c. Очеретине, менш як місяць тому почали надходити нові снаряди.

Як повідомив журналістам пресофіцер бригади Іван Секач, нові надходження збільшили запаси підрозділу на 75% порівняно з минулою зимою, коли постачання було настільки низьким, що «військові не мали іншого вибору, окрім як відмовитися від землі, щоб врятувати життя солдатів».

Секач додав:

Але їх недостатньо, щоб стримати просування росії, і часто це не ті великі калібри, які найбільше потрібні. Нам потрібно вчетверо більше, щоб діяти без підрахунку кожного снаряда та визначення пріоритетів, у що влучити.

На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка держав уже зголосилися виділити кошти. Серед них — Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.

У квітні чеський уряд в рамках своєї ініціативи з постачання боєприпасів для України уклав контракти на 180 тис. артилерійських снарядів, які будуть доставлені на український фронт найближчими місяцями.

Боєприпаси прибувають в Україну цими днями, — заявив 15 червня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавский.

Він заявив, що перші партії снарядів, які закупили у рамках чеської ініціативи, вже надходять і будуть надходити в Україну надалі.

Цього року ми зможемо закупити та безперервно постачати значну кількість боєприпасів. До цього часу Чехія поставила через різні канали понад мільйон снарядів для України, — розповів міністр закордонних справ Чехії.

Нагадаємо, що боєприпаси закупили завдяки 20 країнам, які профінансували купівлю снарядів для України.