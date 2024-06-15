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Ракурс
В Киеве снова непогода, и опять затопило улицы (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве снова непогода, и опять затопило улицы (ФОТО, ВИДЕО)

15 июн 2024, 18:37
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У Києві в суботу, 15 червня, знову негода, і знову затопило вулиці.


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У соцмережах діляться відео зі столиці: на вулиці Антоновича, наприклад, зірвало асфальт, там же з’явилися «гейзери», також підтоплено ТЦ «Проспект».

КМДА пише, що служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків зливи.

Гідрослужби «Київавтодору» усувають підтоплення на кількох вулицях Голосіївського, Дарницького, Деснянського і Дніпровського районів.

Источник: Ракурс


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