Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києві сьогодні знову негода, і знову затопило вулиці

У Києві знову негода, і знову затопило вулиці (ФОТО, ВІДЕО)

15 чер 2024, 18:37
999

У Києві в суботу, 15 червня, знову негода, і знову затопило вулиці.


.

У соцмережах діляться відео зі столиці: на вулиці Антоновича, наприклад, зірвало асфальт, там же з’явилися «гейзери», також підтоплено ТЦ «Проспект».

КМДА пише, що служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків зливи.

Гідрослужби «Київавтодору» усувають підтоплення на кількох вулицях Голосіївського, Дарницького, Деснянського і Дніпровського районів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів