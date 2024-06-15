У Києві сьогодні знову негода, і знову затопило вулиці

https://racurs.ua/ua/n196356-u-kyievi-znovu-negoda-i-znovu-zatopylo-vulyci-foto-video.html

Ракурс

У Києві в суботу, 15 червня, знову негода, і знову затопило вулиці.

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У соцмережах діляться відео зі столиці: на вулиці Антоновича, наприклад, зірвало асфальт, там же з’явилися «гейзери», також підтоплено ТЦ «Проспект».

КМДА пише, що служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків зливи.

Київський водоспад.

Відкрито за ініціативи мера м. Київ Віталія Кличка pic.twitter.com/uOc1KnjJRB — Pavlo Tanaiev (@tanaev_p) June 15, 2024

Гідрослужби «Київавтодору» усувають підтоплення на кількох вулицях Голосіївського, Дарницького, Деснянського і Дніпровського районів.