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У Києві сьогодні знову негода, і знову затопило вулиці
У Києві знову негода, і знову затопило вулиці (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196356-u-kyievi-znovu-negoda-i-znovu-zatopylo-vulyci-foto-video.htmlРакурс
У Києві в суботу, 15 червня, знову негода, і знову затопило вулиці.
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У соцмережах діляться відео зі столиці: на вулиці Антоновича, наприклад, зірвало асфальт, там же з’явилися «гейзери», також підтоплено ТЦ «Проспект».
КМДА пише, що служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків зливи.
Київський водоспад.— Pavlo Tanaiev (@tanaev_p) June 15, 2024
Відкрито за ініціативи мера м. Київ Віталія Кличка pic.twitter.com/uOc1KnjJRB
Гідрослужби «Київавтодору» усувають підтоплення на кількох вулицях Голосіївського, Дарницького, Деснянського і Дніпровського районів.