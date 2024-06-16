Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСУ за неделю ликвидировали более 7,7 тыс. оккупантов, фото: Генштаб ВСУ

Потери врага за неделю назвали в ВСУ (ИНФОГРАФИКА)

16 июн 2024, 10:59
999

Російська армія за тиждень — з 9 по 16 червня — втратила близько 7 тис. 750 осіб.


.

Про це сьогодні, 16 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

Також суттєвих втрат зазнали озброєння і військова техніка російських військ:

  • 87 танків;
  • 38 бойових броньованих машин;
  • 320 одиниць артилерійських систем;
  • сім одиниць РСЗВ;
  • 17 установок ППО;
  • 405 одиниць автотехніки;
  • 72 одиниці спецтехніки;
  • два літаки;
  • 19 ракет;
  • 177 БПЛА.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров