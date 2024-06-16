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Російська армія за тиждень — з 9 по 16 червня — втратила близько 7 тис. 750 осіб.
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Про це сьогодні, 16 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.
Також суттєвих втрат зазнали озброєння і військова техніка російських військ:
- 87 танків;
- 38 бойових броньованих машин;
- 320 одиниць артилерійських систем;
- сім одиниць РСЗВ;
- 17 установок ППО;
- 405 одиниць автотехніки;
- 72 одиниці спецтехніки;
- два літаки;
- 19 ракет;
- 177 БПЛА.
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