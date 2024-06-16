ЗСУ за тиждень ліквідували понад 7,7 тис. окупантів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n196369-vtraty-voroga-za-tyjden-nazvaly-u-zsu-infografika.html

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Російська армія за тиждень — з 9 по 16 червня — втратила близько 7 тис. 750 осіб.

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Про це сьогодні, 16 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

Також суттєвих втрат зазнали озброєння і військова техніка російських військ: