Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЗСУ за тиждень ліквідували понад 7,7 тис. окупантів, фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога за тиждень назвали у ЗСУ (ІНФОГРАФІКА)

16 чер 2024, 10:59
999

Російська армія за тиждень — з 9 по 16 червня — втратила близько 7 тис. 750 осіб.


.

Про це сьогодні, 16 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

Також суттєвих втрат зазнали озброєння і військова техніка російських військ:

  • 87 танків;
  • 38 бойових броньованих машин;
  • 320 одиниць артилерійських систем;
  • сім одиниць РСЗВ;
  • 17 установок ППО;
  • 405 одиниць автотехніки;
  • 72 одиниці спецтехніки;
  • два літаки;
  • 19 ракет;
  • 177 БПЛА.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів