Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
ЗСУ за тиждень ліквідували понад 7,7 тис. окупантів, фото: Генштаб ЗСУ
Втрати ворога за тиждень назвали у ЗСУ (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n196369-vtraty-voroga-za-tyjden-nazvaly-u-zsu-infografika.htmlРакурс
Російська армія за тиждень — з 9 по 16 червня — втратила близько 7 тис. 750 осіб.
.
Про це сьогодні, 16 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.
Також суттєвих втрат зазнали озброєння і військова техніка російських військ:
- 87 танків;
- 38 бойових броньованих машин;
- 320 одиниць артилерійських систем;
- сім одиниць РСЗВ;
- 17 установок ППО;
- 405 одиниць автотехніки;
- 72 одиниці спецтехніки;
- два літаки;
- 19 ракет;
- 177 БПЛА.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...