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В СИЗО-1 в Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников охраны, скриншот видео

В ростовском СИЗО заключенные захватили в заложники охранников (ВИДЕО)

16 июн 2024, 11:42
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У Ростові-на-Дону шестеро ув’язнених СІЗО-1 захопили в заручники двох охоронців, співробітників Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) — начальника оперативного управління підполковника Олександр Богма і молодшого інспектора чергової служби.


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Про це сьогодні, 16 червня, повідомляють російські ЗМІ.

Стверджується, що ув’язнені нібито є членами «Ісламської держави», затриманими у 2022 році за підготовку теракту в рф.

За повідомленнями російських ЗМІ, обвинувачені вибили віконну решітку у своїй камері в СІЗО і проникли в чергову частину, вони озброєні «пожежними сокирами і гумовими кийками».

Також повідомляється, що ув’язнені вимагають автомобіль, зброю та можливість виїхати з СІЗО.

Источник: Ракурс


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