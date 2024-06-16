Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У СІЗО-1 в Ростові-на-Дону ув'язнені СІЗО-1 захопили в заручники двох співробітників охорони, скріншот відео

У ростовському СІЗО в’язні захопили в заручники охоронців (ВІДЕО)

16 чер 2024, 11:42
999

У Ростові-на-Дону шестеро ув’язнених СІЗО-1 захопили в заручники двох охоронців, співробітників Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) — начальника оперативного управління підполковника Олександр Богма і молодшого інспектора чергової служби.


.

Про це сьогодні, 16 червня, повідомляють російські ЗМІ.

Стверджується, що ув’язнені нібито є членами «Ісламської держави», затриманими у 2022 році за підготовку теракту в рф.

За повідомленнями російських ЗМІ, обвинувачені вибили віконну решітку у своїй камері в СІЗО і проникли в чергову частину, вони озброєні «пожежними сокирами і гумовими кийками».

Також повідомляється, що ув’язнені вимагають автомобіль, зброю та можливість виїхати з СІЗО.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів