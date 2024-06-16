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В Украине из-за непогоды обесточены более 20 населенных пунктов
21 населенный пункт обесточен из-за непогоды — Минэнергоhttps://racurs.ua/n196371-21-naselennyy-punkt-obestochen-iz-za-nepogody-minenergo.htmlРакурс
В Україні через негоду знеструмлено 21 населений пункт.
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Про це сьогодні, 16 червня, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.
Негода призвела до знеструмлень:
- 13 населених пунктів у Київській області:
- семи у Черкаській;
- одного у Чернігівській.
Крім того, на Донеччині під час обстрілу відключалась повітряна лінія обленерго — в результаті знеструмлювалась підстанція, до якої приєднані побутові споживачі.
Водночас обмежень споживачів сьогодні, у неділю, не прогнозується.
Сьогодні з огляду на зниження споживання електроенергії у вихідний день застосування графіків погодинних відключень наразі не прогнозується. У випадку зміни ситуації інформацію буде оновлено, — наголошують у відомстві.
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії в розмірі 33 тис. 400 МВт*год, експорту не передбачається.
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