Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине из-за непогоды обесточены более 20 населенных пунктов

21 населенный пункт обесточен из-за непогоды — Минэнерго

16 июн 2024, 11:56
999

В Україні через негоду знеструмлено 21 населений пункт.


.

Про це сьогодні, 16 червня, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

Негода призвела до знеструмлень:

  • 13 населених пунктів у Київській області:
  • семи у Черкаській;
  • одного у Чернігівській.

Крім того, на Донеччині під час обстрілу відключалась повітряна лінія обленерго — в результаті знеструмлювалась підстанція, до якої приєднані побутові споживачі.

Водночас обмежень споживачів сьогодні, у неділю, не прогнозується.

Сьогодні з огляду на зниження споживання електроенергії у вихідний день застосування графіків погодинних відключень наразі не прогнозується. У випадку зміни ситуації інформацію буде оновлено, — наголошують у відомстві.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії в розмірі 33 тис. 400 МВт*год, експорту не передбачається.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров