В Україні через негоду знеструмлені понад 20 населених пунктів

https://racurs.ua/ua/n196371-21-naselenyy-punkt-znestrumleno-cherez-negodu-minenergo.html

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В Україні через негоду знеструмлено 21 населений пункт.

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Про це сьогодні, 16 червня, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

Негода призвела до знеструмлень:

13 населених пунктів у Київській області:

семи у Черкаській;

одного у Чернігівській.

Крім того, на Донеччині під час обстрілу відключалась повітряна лінія обленерго — в результаті знеструмлювалась підстанція, до якої приєднані побутові споживачі.

Водночас обмежень споживачів сьогодні, у неділю, не прогнозується.

Сьогодні з огляду на зниження споживання електроенергії у вихідний день застосування графіків погодинних відключень наразі не прогнозується. У випадку зміни ситуації інформацію буде оновлено, — наголошують у відомстві.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії в розмірі 33 тис. 400 МВт*год, експорту не передбачається.