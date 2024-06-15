Укренерго подарувало країні усю неділю зі світлом

Укренерго подарувало усю неділю зі світлом

https://racurs.ua/ua/n196354-ukrenergo-podaruvalo-krayini-usu-nedilu-zi-svitlom.html

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В Укренерго повідомили, що у неділю, 16 червня, відключення не плануються через зниження споживання у вихідний день.

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Раніше голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький прокоментував прогнози щодо відключення світла взимку «по 15 годин».

Поки що — це гадання на кавовій гущі, — сказав Кудрицький.

Він зазначив, що подібні прогнози зараз робити недоцільно, оскільки яким буде стан енергосистеми до зими передбачити важко. За його словами, це залежить від низки факторів, головний з яких російські обстріли та їх наслідки.

Кудрицький заявив, що основні сценарії проходження опалювального сезону складаються в «Укренерго» і з ними знайоме «обмежене коло людей» через безпекові мотиви. Тому він висловив сумнів, що журналісти чи, наприклад, представники інших енергетичних компаній можуть мати достовірний план, як виглядатиме ситуація взимку.

Це залежить від дуже великої кількості факторів. Найперше, від російських обстрілів. Ніхто не знає, які пошкодження нас чекають у найближчі місяці і те, з яким парком енергоблоків на теплових і гідроелектростанціях ми підійдемо до осінньо-зимового періоду, — сказав посадовець.

Очільник «Укренерго» додав, що є сценарії, за яких внаслідок інтенсивних обстрілів відновлення енергетики буде утруднене, що призведе до триваліших відключень, які «можуть тривати не чотири години через чотири, а шість-сім годин без світла, і дві-три години зі світлом».