Новейший морской дрон Stalker 5.0. Фото: «Думская»

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Новий український морський дрон створили в Україні.

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Морський безпілотник Stalker 5.0 показали в Одесі на форумі з безпеки у Чорноморському регіоні Black Sea Security Forum 2024. Він має довжину близько 5 м, а ширину — 1,2 м. Дальність ходу цього БПЛА становить 600 км, у конфігурації камікадзе на борт можна встановити бойову частину масою 150 кг. Про це 16 червня повідомило видання «Думська».

Надводний дрон може розганятись до 75 км/год., а крейсерська швидкість становить 55 км/год. «Сталкер» оснащений системою відеозв’язку та має управління на основі Starlink.

Вартість одного такого екземпляра сягає близько 60 тис. євро.

Нагадаємо, морські дрони Sea Baby оснастили реактивними системами залпового вогню «Град». «Морський малюк», який був оснащений РСЗВ, вперше застосували у грудні 2023 року. Оновленим морським безпілотником було уражено вже чотири російські цілі.

Джерело: «Думська»