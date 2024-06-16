Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Новейший морской дрон Stalker 5.0. Фото: «Думская»

Новейший морской дрон Stalker 5.0 представили в Украине (ФОТО)

16 июн 2024, 21:49
999

Новий український морський дрон створили в Україні.


.

Морський безпілотник Stalker 5.0 показали в Одесі на форумі з безпеки у Чорноморському регіоні Black Sea Security Forum 2024. Він має довжину близько 5 м, а ширину — 1,2 м. Дальність ходу цього БПЛА становить 600 км, у конфігурації камікадзе на борт можна встановити бойову частину масою 150 кг. Про це 16 червня повідомило видання «Думська».

Надводний дрон може розганятись до 75 км/год., а крейсерська швидкість становить 55 км/год. «Сталкер» оснащений системою відеозв’язку та має управління на основі Starlink.

Вартість одного такого екземпляра сягає близько 60 тис. євро.

Новітній морський дрон Stalker 5.0. Фото: «Думська»

Новітній морський дрон Stalker 5.0. Фото: «Думська»

Новітній морський дрон Stalker 5.0. Фото: «Думська»

Нагадаємо, морські дрони Sea Baby оснастили реактивними системами залпового вогню «Град». «Морський малюк», який був оснащений РСЗВ, вперше застосували у грудні 2023 року. Оновленим морським безпілотником було уражено вже чотири російські цілі.

Джерело: «Думська»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров