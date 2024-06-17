https://racurs.ua/n196395-pod-kommunike-sammita-mira-ischezli-podpisi-dvuh-stran.html

Ракурс

Під комюніке Саміту миру зникли підписи Іраку та Йорданії

.

З 80 до 78 скоротилося число країн, які підписали комюніке за підсумками Глобального саміту миру. Зі списку зникли Ірак та Йорданія

Ірак та Йорданія відкликали підписи Декларації Миру

Наразі список тих, хто підписав фінальну декларацію складається з 78 країн.

З невідомих причин представники двох країн Близького Сходу відкликали свої підписи, таким чином кількість країн, що не підписали документ становить 15, а саме:

Саудівська Аравія

Вірменія

Бахрейн

Таїланд

Ватикан (спостерігач)

Індія

Лівія

Колумбія (не прибула)

Мексика

ПАР

Бразилія (спостерігач)

Індонезія

ОАЕ

Та нещодавно додані Ірак та Йорданія. До цього списку входить також ООН, як окрема організація.

Також українська делегація проводить консультації з країнами, що не підписали комюніке, з метою долучення їх до списку.

Серед підписантів є також Єврорада, Рада Європи, Європейський парламент та Єврокомісія.На Глобальному саміті миру учасники підтримали територіальну цілість України і ухвалили комюніке, яке буде відкритим для підписання кожною державою, що поважає Статут ООН.