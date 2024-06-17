Вселенский патриархат подписал коммюнике Саммита мира. Фото:

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Вселенський патріархат приєднався до підписантів комюніке Саміту миру щодо України.

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У списку країн, які підтримали спільне комюніке, з’явився Вселенський патріархат Константинополя Варфоломій. Тепер він є в переліку країн, які підтримали спільне комюніке. Про це повідомлялося на сайті Федеральної ради Швейцарії.

Раніше Вселенський патріарх Варфоломій підтверджував свою участь у глобальному саміті миру, що відбувся у Швейцарії.

Як відомо, предстоятелем є архієпископ Константинополя Вселенський патріарх Варфоломій.

Нагадаємо, у швейцарському Саміті миру взяли участь 101 країна та міжнародна організація з усіх континентів. Комюніке підписали 80 країн та чотири організації. Зокрема, це Угорщина, Словаччина та Туреччина. Не підтримали декларацію Індія, Бразилія, Саудівська Аравія, Мексика, Індонезія, Південно-Африканська Республіка та Таїланд.

У спільній заяві учасники Саміту закликали росію передати Україні контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Також міститься заклик забезпечити доступ до портів Чорного та Азовського морів й заклик звільнити всіх військовополонених і цивільних українців.