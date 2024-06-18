Российские захватчики за время полномасштабного вторжения потеряли более 528 тыс. человек, фото: «Радио Свобода»

Российская армия за сутки потеряла 1230 человек (ИНФОГРАФИКА)

https://racurs.ua/n196425-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1230-chelovek-infografika.html

18 июн 2024, 09:34 999

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