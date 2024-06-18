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Российские захватчики за время полномасштабного вторжения потеряли более 528 тыс. человек, фото: «Радио Свобода»
Российская армия за сутки потеряла 1230 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n196425-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1230-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 528 тис. 620 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 230 осіб. Про це сьогодні, 18 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 7 тис. 974 танки;
- 15 тис. 307 бойових броньованих машин;
- 13 тис. 959 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 104 одиниці РСЗВ;
- 853 одиниці засобів ППО;
- 359 літаків;
- 326 гелікоптерів;
- 11 тис. 187 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 297 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 19 тис. 31 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 344 одиниці спеціальної техніки.
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