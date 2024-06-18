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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення втратили вже понад 528 тис. осіб, фото: «Радио Свобода»

Російська армія за добу втратила 1230 осіб (ІНФОГРАФІКА)

18 чер 2024, 09:34
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 528 тис. 620 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 230 осіб. Про це сьогодні, 18 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 7 тис. 974 танки;
  • 15 тис. 307 бойових броньованих машин;
  • 13 тис. 959 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 104 одиниці РСЗВ;
  • 853 одиниці засобів ППО;
  • 359 літаків;
  • 326 гелікоптерів;
  • 11 тис. 187 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 297 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 19 тис. 31 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 344 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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