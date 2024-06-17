СБУ знищила вже понад 1 тис. російських танків. Скріншот з відео

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Ракурс

Служба безпеки України знищила з початку повномасштабної війни 1 тис. 6 російських танків.

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Найбільшу кількість ворожої бронетехніки бійці спецслужби ліквідували під час жорстоких боїв у Донецькій та Харківській областях. Для ураження бронетехніки СБУ проводила ефективні оперативно-бойові операції спільно з підрозділами ЗСУ. Про це 17 червня повідомив прес-центр СБ України.

Проти ворожих танків захисники застосовували максимальний арсенал бронебійного озброєння та безпілотних комплексів. Цією технікою агресор часто намагався прорвати позиції Сил оборони і забезпечити прикриття штурмових груп окупантів. Також росіяни активно залучали танки для атак на позиції українських оборонців у Запорізькій області.

У спецслужбі зазначили, що велику кількість танків вдалося уразити ще до того як вони виходили на штурм позицій ЗСУ. Частину танків вдалося знищити разом із їхніми екіпажами.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ з 24 лютого 2022 року по 17 червня 2024 року було знищено 7 тис. 958 російських танків. Дві такі бронемашини спопелили за минулу добу, 16 червня.

Нагадаємо, у травні спецпризначенці Служби безпеки України лише за тиждень за допомогою fpv-дронів та інших засобів знищили 17 танків російської армії.