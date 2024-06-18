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В Украине 18 июня сократят графики отключений электроэнергии, фото: Freepik

Графики отключений 18 июня уменьшили — Укрэнерго

18 июн 2024, 11:04
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В Україні сьогодні, 18 червня, термін дії обмеження споживання електроенергії в усіх областях зменшено — графіки погодинних відключень скасовані на період з 10.00 до 15.00.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

З 15.00 до 24.00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що причиною зміни графіків є більш активна робота сонячних електростанцій.

Источник: Ракурс


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