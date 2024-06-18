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Ракурс
В Україні 18 червня скоротять графіки відключень електроенергії, фото: Freepik

Графіки відключень 18 червня зменшили — Укренерго

18 чер 2024, 11:04
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В Україні сьогодні, 18 червня, термін дії обмеження споживання електроенергії в усіх областях зменшено — графіки погодинних відключень скасовані на період з 10.00 до 15.00.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

З 15.00 до 24.00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що причиною зміни графіків є більш активна робота сонячних електростанцій.

Джерело: Ракурс


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