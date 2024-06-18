Рашисты усиливают фильтрационные мероприятия на ВОТ Донетчины

Рашисты усиливают фильтрационные мероприятия на ВОТ Донетчиныhttps://racurs.ua/n196432-rashisty-usilivaut-filtracionnye-meropriyatiya-na-vot-donetchiny.htmlРакурс
Російські загарбники посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій Донеччині — відбувається масова перевірка місцевого населення на лояльність до України.
Про це сьогодні, 18 червня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Центру національного спротиву.
У одному із сіл, які близькі до лінії зіткнення, ворог зігнав мешканців у приміщення школи. Усі віком до 60 років. При цьому у людей забрали усі засоби зв’язку та документи. А ще заборонили виходити із місця тимчасово утримання до завершення фільтрації, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що окупанти пропонують чоловікам підписати контракти із армією ворога.
Адже питання поповнення масштабних втрат окупантів зараз у кремлівських терористів стоїть дуже гостро. Відомо що на росії вже закінчуються зеки, яких масово відправляють помирати в Україні, — наголошують у ЦНС і закликають допомогти протистояти ворогу, повідомляють про місця розташування окупантів та злочини колаборантів до відповідного чат-бота.