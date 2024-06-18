Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Окупанти посилюють фільтраційні заходи, фото: «Центр громадянських свобод»

Рашисти посилюють фільтраційні заходи на ТОТ Донеччини

18 чер 2024, 13:03
999

Російські загарбники посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій Донеччині — відбувається масова перевірка місцевого населення на лояльність до України.


.

Про це сьогодні, 18 червня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Центру національного спротиву.

У одному із сіл, які близькі до лінії зіткнення, ворог зігнав мешканців у приміщення школи. Усі віком до 60 років. При цьому у людей забрали усі засоби зв’язку та документи. А ще заборонили виходити із місця тимчасово утримання до завершення фільтрації, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що окупанти пропонують чоловікам підписати контракти із армією ворога.

Адже питання поповнення масштабних втрат окупантів зараз у кремлівських терористів стоїть дуже гостро. Відомо що на росії вже закінчуються зеки, яких масово відправляють помирати в Україні, — наголошують у ЦНС і закликають допомогти протистояти ворогу, повідомляють про місця розташування окупантів та злочини колаборантів до відповідного чат-бота.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів