Рашисти посилюють фільтраційні заходи на ТОТ Донеччини

Окупанти посилюють фільтраційні заходи, фото: «Центр громадянських свобод»

https://racurs.ua/ua/n196432-rashysty-posyluut-filtraciyni-zahody-na-tot-donechchyny.html

Ракурс

Російські загарбники посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій Донеччині — відбувається масова перевірка місцевого населення на лояльність до України.

.

Про це сьогодні, 18 червня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Центру національного спротиву.

У одному із сіл, які близькі до лінії зіткнення, ворог зігнав мешканців у приміщення школи. Усі віком до 60 років. При цьому у людей забрали усі засоби зв’язку та документи. А ще заборонили виходити із місця тимчасово утримання до завершення фільтрації, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що окупанти пропонують чоловікам підписати контракти із армією ворога.