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На Волыни во время катания на доске на реке погиб юноша, фото: ГСЧС
79 человек за две недели погибли на водных объектах — ГСЧС (ФОТО)https://racurs.ua/n196435-79-chelovek-za-dve-nedeli-pogibli-na-vodnyh-obektah-gschs-foto.htmlРакурс
В Україні два тижні на водних об'єктах вже загинули 79 людей.
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Про це сьогодні, 18 червня, повідомила прес-служба ДСНС.
Місяць ще не закінчився, а за два тижні на водних об'єктах України вже загинуло 79 людей, з них 15 дітей, — наголошують у відомстві.
Так, у Луцьку 18-річний юнак, катаючись на дошці для плавання, упав у воду й зник.
Трагедія сталася вчора ввечері, на річці Стир. Водолази обстежили 3 тис. кв. м акваторії дна, однак до сутінків хлопця не знайшли, — розповіли у ДСНС.
Сьогодні зранку пошукові роботи продовжилися, річку обшукали, використовуючи спеціальний квадрокоптер.
Тіло 18- річного юнака знайшли та дістали з води. На місці події працювали психолог і медик ДСНС, — зазначають у відомстві.
Шановні громадяни! Водні забавки можуть вартувати вам життя! Будьте обережними та дбайте про себе! — наголошують у ДСНС.
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