На Волині під час катання на дошці на річці загинув юнак, фото: ДСНС

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В Україні два тижні на водних об'єктах вже загинули 79 людей.

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Про це сьогодні, 18 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

Місяць ще не закінчився, а за два тижні на водних об'єктах України вже загинуло 79 людей, з них 15 дітей, — наголошують у відомстві.

Так, у Луцьку 18-річний юнак, катаючись на дошці для плавання, упав у воду й зник.

Трагедія сталася вчора ввечері, на річці Стир. Водолази обстежили 3 тис. кв. м акваторії дна, однак до сутінків хлопця не знайшли, — розповіли у ДСНС.

Сьогодні зранку пошукові роботи продовжилися, річку обшукали, використовуючи спеціальний квадрокоптер.

Тіло 18- річного юнака знайшли та дістали з води. На місці події працювали психолог і медик ДСНС, — зазначають у відомстві.