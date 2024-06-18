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На Волині під час катання на дошці на річці загинув юнак, фото: ДСНС
79 людей за два тижні загинули на водних об'єктах — ДСНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n196435-79-ludey-za-dva-tyjni-zagynuly-na-vodnyh-obiektah-dsns-foto.htmlРакурс
В Україні два тижні на водних об'єктах вже загинули 79 людей.
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Про це сьогодні, 18 червня, повідомила прес-служба ДСНС.
Місяць ще не закінчився, а за два тижні на водних об'єктах України вже загинуло 79 людей, з них 15 дітей, — наголошують у відомстві.
Так, у Луцьку 18-річний юнак, катаючись на дошці для плавання, упав у воду й зник.
Трагедія сталася вчора ввечері, на річці Стир. Водолази обстежили 3 тис. кв. м акваторії дна, однак до сутінків хлопця не знайшли, — розповіли у ДСНС.
Сьогодні зранку пошукові роботи продовжилися, річку обшукали, використовуючи спеціальний квадрокоптер.
Тіло 18- річного юнака знайшли та дістали з води. На місці події працювали психолог і медик ДСНС, — зазначають у відомстві.
Шановні громадяни! Водні забавки можуть вартувати вам життя! Будьте обережними та дбайте про себе! — наголошують у ДСНС.