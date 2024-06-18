Над Запорожьем зафиксировали аномальное облако, фото: Запорожский областной центр по гидрометеорологии

https://racurs.ua/n196437-neobychnoe-oblako-grib-zafiksirovali-nad-zaporojem-foto.html

Ракурс

У небі над обласним центром Запорізької області вчора, 17 червня, зафіксували купчасто-дощову хмара з ковадлом (Cumulonimbus іncus), яка мала вигляд «гриба».

.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Запорізького обласного центру з гідрометеорології.

Таку химерну форму хмара приймає, коли у своєму розвитку зустрічається на висоті з шаром більш теплого слою повітря (інверсією). Вертикальний розвиток хмари припиняється, а його вершина розтікається під цим шаром у вигляді ковадла, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що ці хмари є причиною виникнення таких метеорологічних явищ як гроза, град, шквал у літній період.

Нагадаємо, влітку 2021 року у Києві помітили незвичайну хмару у формі «ядерного гриба».