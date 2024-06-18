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Ракурс
Над Запорожьем зафиксировали аномальное облако, фото: Запорожский областной центр по гидрометеорологии

Необычное «облако-гриб» зафиксировали над Запорожьем (ФОТО)

18 июн 2024, 15:18
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У небі над обласним центром Запорізької області вчора, 17 червня, зафіксували купчасто-дощову хмара з ковадлом (Cumulonimbus іncus), яка мала вигляд «гриба».


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Запорізького обласного центру з гідрометеорології.

Таку химерну форму хмара приймає, коли у своєму розвитку зустрічається на висоті з шаром більш теплого слою повітря (інверсією). Вертикальний розвиток хмари припиняється, а його вершина розтікається під цим шаром у вигляді ковадла, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що ці хмари є причиною виникнення таких метеорологічних явищ як гроза, град, шквал у літній період.

Над Запоріжжям зафіксували аномальну хмару, фото: Запорізький обласний центр з гідрометеорології

Нагадаємо, влітку 2021 року у Києві помітили незвичайну хмару у формі «ядерного гриба».

Источник: Ракурс


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