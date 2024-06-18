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Украинцы получат в «Дії» сертификат на 908 грн на покупку книг
Украинцы получат в «Дії» сертификат на 908 грн на покупку книгhttps://racurs.ua/n196440-ukraincy-poluchat-v-diyi-sertifikat-na-908-grn-na-pokupku-knig.htmlРакурс
Президент України підписав закон, який запускає механізм отримання молоддю сертифікатів на книжки.
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Вже цього року українці, яким, починаючи з 1 січня 2024 року виповнилось 18 років, отримають сертифікат в Дії на суму 908 грн на електронні/паперові/аудіальні/для осіб з порушенням зору книжки.
Виділені гроші з рахунків нашої молоді перейдуть на підтримку українських видавців.
Нардепка Євгенія Кравчук припускає, що юні українці отримають книжки українською мовою за власним вибором, а видавництва, за попередніми підрахунками, зможуть за ці гроші видати додатково 1,5−2 млн примірників.
Після уточнень у законі запрацюють субсидії для відшкодування оренди для приміщень книгарень. У законі прописано чіткий порядок надання субсидій: список документів (+ тепер можна буде подавати належно завірені копії), зазначено строки розгляду заяв (10 днів) та оприлюднення результатів (5 днів).
Наголошую, що всі ці речі вже передбачені в бюджеті, додаткових витрат з державної казни не буде, — напсиала Кравчук.
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