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Ракурс
Українці отримають у "Дії" сертифікат на 908 грн для придбання книжок

Українці отримають у «Дії» сертифікат на 908 грн для придбання книжок

18 чер 2024, 15:47
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Президент України підписав закон, який запускає механізм отримання молоддю сертифікатів на книжки.


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Вже цього року українці, яким, починаючи з 1 січня 2024 року виповнилось 18 років, отримають сертифікат в Дії на суму 908 грн на електронні/паперові/аудіальні/для осіб з порушенням зору книжки.

Виділені гроші з рахунків нашої молоді перейдуть на підтримку українських видавців.

Нардепка Євгенія Кравчук припускає, що юні українці отримають книжки українською мовою за власним вибором, а видавництва, за попередніми підрахунками, зможуть за ці гроші видати додатково 1,5−2 млн примірників.

Після уточнень у законі запрацюють субсидії для відшкодування оренди для приміщень книгарень. У законі прописано чіткий порядок надання субсидій: список документів (+ тепер можна буде подавати належно завірені копії), зазначено строки розгляду заяв (10 днів) та оприлюднення результатів (5 днів).

Наголошую, що всі ці речі вже передбачені в бюджеті, додаткових витрат з державної казни не буде, — напсиала Кравчук.

Джерело: Ракурс


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