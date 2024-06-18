Українці отримають у "Дії" сертифікат на 908 грн для придбання книжок

https://racurs.ua/ua/n196440-ukrayinci-otrymaut-u-diyi-sertyfikat-na-908-grn-dlya-prydbannya-knyjok.html

Ракурс

Президент України підписав закон, який запускає механізм отримання молоддю сертифікатів на книжки.

.

Вже цього року українці, яким, починаючи з 1 січня 2024 року виповнилось 18 років, отримають сертифікат в Дії на суму 908 грн на електронні/паперові/аудіальні/для осіб з порушенням зору книжки.

Виділені гроші з рахунків нашої молоді перейдуть на підтримку українських видавців.

Нардепка Євгенія Кравчук припускає, що юні українці отримають книжки українською мовою за власним вибором, а видавництва, за попередніми підрахунками, зможуть за ці гроші видати додатково 1,5−2 млн примірників.

Після уточнень у законі запрацюють субсидії для відшкодування оренди для приміщень книгарень. У законі прописано чіткий порядок надання субсидій: список документів (+ тепер можна буде подавати належно завірені копії), зазначено строки розгляду заяв (10 днів) та оприлюднення результатів (5 днів).