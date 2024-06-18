Свет будут выключать в течение суток по всей Украине, - новые анонсы Укренерго

https://racurs.ua/n196446-svet-budut-vykluchat-v-techenie-sutok-po-vsey-ukraine-novye-anonsy-ukrenergo.html

Ракурс

Завтра по всій Україні графіки відключень світла діятимуть увесь день, повідомили в Укренерго.

.

Укренерго увечері 18 червня опублікувало оголошення про застосування графіків погодинних відключень для промислових та побутових споживачів у середу з 00.00 до 24.00.

Причина — прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.