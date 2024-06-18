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Світло вимикатимуть упродовж доби по всій Україні, - нові анонси Укренерго

Світло вимикатимуть упродовж доби по всій Україні, — нові анонси Укренерго

18 чер 2024, 18:17
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Завтра по всій Україні графіки відключень світла діятимуть увесь день, повідомили в Укренерго.


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Укренерго увечері 18 червня опублікувало оголошення про застосування графіків погодинних відключень для промислових та побутових споживачів у середу з 00.00 до 24.00.

Причина — прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Джерело: Ракурс


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