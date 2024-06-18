Світло вимикатимуть упродовж доби по всій Україні, - нові анонси Укренерго

https://racurs.ua/ua/n196446-svitlo-vymykatymut-uprodovj-doby-po-vsiy-ukrayini-novi-anonsy-ukrenergo.html

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Завтра по всій Україні графіки відключень світла діятимуть увесь день, повідомили в Укренерго.

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Укренерго увечері 18 червня опублікувало оголошення про застосування графіків погодинних відключень для промислових та побутових споживачів у середу з 00.00 до 24.00.

Причина — прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.