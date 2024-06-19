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Ракурс
Последствия атаки «Шахедов». Фото: Андрей Садовый

Российские «Шахеды» атаковали Львовскую область — повреждена многоэтажка (ФОТО)

19 июн 2024, 08:20
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Російські ударні дрони типу Shahed вночі 19 червня атакували Львівщину.


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У селі Малехів Львівського району внаслідок влучання були пошкоджені багатоповерхівка, будівлі у приватному секторі та офісне приміщення. У житловому багатоповерховому будинку вибиті 20 вікон. У приватному секторі п’ять будівель залишилося без вікон. Про це міський голова Львова Андрій Садовий повідомив у Telegram.

Постраждав охоронець офісного приміщення. Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький поінформував, що 47-річний чоловік дістав різані рани. Йому надали медичну допомогу.

ППО на Львівщині п’ять із п’яти російських «Шахедів», які атакували регіон цієї ночі.

Наслідки атаки «Шахедів». Фото: Андрій Садовий

Наслідки атаки «Шахедів». Фото: Андрій Садовий

Наслідки атаки «Шахедів». Фото: Андрій Садовий

Наслідки атаки «Шахедів». Фото: Андрій Садовий

Нагадаємо, 18 червня у Дніпровській області внаслідок російської атаки «Шахедів» спалахнула пожежа. Були пошкоджені три приватні будинки та два автомобілі.

Источник: Ракурс


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