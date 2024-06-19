Законопроект о военной полиции Рада приняла в первом чтении

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ВРУ приняла в первом чтении законопроект о военной полиции. Фото:
Законопроект о военной полиции Рада приняла в первом чтенииhttps://racurs.ua/n196466-zakonoproekt-o-voennoy-policii-rada-prinyala-v-pervom-chtenii.htmlРакурс
Законопроект про військову поліцію в Україні розглянула Верховна Рада.
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У середу, 19 червня, законопроект № 6569-д підтримали у першому читанні 247 народних обранців. Голосували, зокрема, «Слуга народу», проросійська колишня ОПЗЖ та «Батьківщина». Про це народні депутати Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко повідомили у Telegram.
Законодавці пропонують створити військову поліцію як військове формування з правоохоронними функціями, що матиме завдання забезпечення правопорядку і військової дисципліни. Авторами документа є представники монобільшості та групи «Довіра».
Геращенко, яка голосувала проти цього законопроекту наголосила, що влада створює ще один «репресивний орган».
При цьому, що в Україні немає військових судів і військової прокуратури, військова поліція буде ще одним репресивним органом проти самих військовослужбовців і поліцейських, — написала вона.
Раніше в мережі ширилася інформація, що нардепи хочуть наділити військову поліцію повноваженнями затримувати цивільних й доставляти їх до ТЦК, проникати в житло без згоди власника та зупиняти автомобілі.
Нагадаємо, міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що військовозобов’язані українці можуть бути обмежені в отриманні державних послуг, якщо не пред’являтимуть військово-облікові документи.
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