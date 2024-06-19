ВРУ ухвалила у першому читанні законопроект про військову поліцію. Фото:

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Законопроект про військову поліцію в Україні розглянула Верховна Рада.

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У середу, 19 червня, законопроект № 6569-д підтримали у першому читанні 247 народних обранців. Голосували, зокрема, «Слуга народу», проросійська колишня ОПЗЖ та «Батьківщина». Про це народні депутати Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко повідомили у Telegram.

Законодавці пропонують створити військову поліцію як військове формування з правоохоронними функціями, що матиме завдання забезпечення правопорядку і військової дисципліни. Авторами документа є представники монобільшості та групи «Довіра».

Геращенко, яка голосувала проти цього законопроекту наголосила, що влада створює ще один «репресивний орган».

При цьому, що в Україні немає військових судів і військової прокуратури, військова поліція буде ще одним репресивним органом проти самих військовослужбовців і поліцейських, — написала вона.

Раніше в мережі ширилася інформація, що нардепи хочуть наділити військову поліцію повноваженнями затримувати цивільних й доставляти їх до ТЦК, проникати в житло без згоди власника та зупиняти автомобілі.

Нагадаємо, міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що військовозобов’язані українці можуть бути обмежені в отриманні державних послуг, якщо не пред’являтимуть військово-облікові документи.