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Ракурс
Роман Костенко, фото: Верховная Рада

Закон о демобилизации может появиться в Раде в октябре при определенных условиях — нардеп

19 июн 2024, 17:01
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Генштаб ЗСУ задоволений нинішніми темпами мобілізації. Якщо вони не зміняться до кінця літа, можна буде вносити до Верховної Ради законопроект про демобілізацію.


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Про це в коментарі виданню «Українська правда» заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки з фракції «Голос» Роман Костенко.

Генеральний штаб зараз дійсно задоволений темпами мобілізації (після вступу в силу закону про зміни в мобілізації — ред.). Їх задовольняє кількість мобілізованих, яка навіть перевищує очікування. Вони сподіваються, що ця тенденція зберігатиметься, — зазначив він.

Однак, зазначає Костенко, потрібно подивитися, чи зберігатимуться такі темпи щонайменше до кінця літа.

Якщо до кінця літа ми побачимо, що вони зберігаються і підвищуються, тоді можна буде напрацьовувати і вносити до Ради законопроєкт про демобілізацію, — зазначив він.

На думку Костенка, приблизний термін готовності відповідного проєкту — жовтень цього року, але лише за умови збереження поточних тенденцій мобілізації.

Джерело: «Українська правда»


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