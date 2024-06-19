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Последствия российских обстрелов Николаевской области 19 июня, фото: ГСЧС

Рашисты обстреляли Николаевщину, вспыхнули пожары (ФОТО)

19 июн 2024, 17:52
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Російські загарбники сьогодні, 19 червня, завдали удару по житловому кварталу одного з населених пунктів Куцурубської громади Миколаївського району Миколаївської області.


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В результаті зайнялись городи та сухостій на території приватних домоволодінь, загальною площею 3 га, повідомляє прес-служба ДСНС.

Оговтавшись від цинічного обстрілу, місцеві мешканці вийшли допомагати рятувальникам приборкувати полум’я та рятувати своє майно від вогню, — зазначають у відомстві. — Попередньо через обстріл пошкоджено житлові будинки та фельдшерсько-акушерський пункт. Інформація щодо жертв та постраждалих не надходила.

Наслідки російських обстрілів Миколаївщині 19 червня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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