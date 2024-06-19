Последствия российских обстрелов Николаевской области 19 июня, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n196477-rashisty-obstrelyali-nikolaevschinu-vspyhnuli-pojary-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 19 червня, завдали удару по житловому кварталу одного з населених пунктів Куцурубської громади Миколаївського району Миколаївської області.

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В результаті зайнялись городи та сухостій на території приватних домоволодінь, загальною площею 3 га, повідомляє прес-служба ДСНС.