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Наслідки російських обстрілів Миколаївщині 19 червня, фото: ДСНС
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Російські загарбники сьогодні, 19 червня, завдали удару по житловому кварталу одного з населених пунктів Куцурубської громади Миколаївського району Миколаївської області.
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В результаті зайнялись городи та сухостій на території приватних домоволодінь, загальною площею 3 га, повідомляє прес-служба ДСНС.
Оговтавшись від цинічного обстрілу, місцеві мешканці вийшли допомагати рятувальникам приборкувати полум’я та рятувати своє майно від вогню, — зазначають у відомстві. — Попередньо через обстріл пошкоджено житлові будинки та фельдшерсько-акушерський пункт. Інформація щодо жертв та постраждалих не надходила.
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