Наслідки російських обстрілів Миколаївщині 19 червня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n196477-rashysty-obstrilyaly-mykolayivschynu-spalahnuly-pojeji-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 19 червня, завдали удару по житловому кварталу одного з населених пунктів Куцурубської громади Миколаївського району Миколаївської області.

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В результаті зайнялись городи та сухостій на території приватних домоволодінь, загальною площею 3 га, повідомляє прес-служба ДСНС.