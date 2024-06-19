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Российские захватчики нанесли удар по Семеновской общине, фото: социальные сети

Рашисты сбросили взрывчатку на жилой дом на Черниговщине, ранен мужчина

19 июн 2024, 15:56
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Російські загарбники сьогодні, 19 червня, вранці завдали удару по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району Чернігівської області.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Вибуховий пристрій скинули на житловий будинок, — зазначив Чаус. — 55-річний власник будинку зазнав осколкових поранень ніг. Доставлений до лікарні.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні російські «шахеди» атакували Львівщину. У селі Малехів Львівського району внаслідок влучання були пошкоджені багатоповерхівка, будівлі у приватному секторі та офісне приміщення.

Источник: Ракурс


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