Рашисты сбросили взрывчатку на жилой дом на Черниговщине, ранен мужчина

Российские захватчики нанесли удар по Семеновской общине, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n196473-rashisty-sbrosili-vzryvchatku-na-jiloy-dom-na-chernigovschine-ranen-mujchina.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 19 червня, вранці завдали удару по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Вибуховий пристрій скинули на житловий будинок, — зазначив Чаус. — 55-річний власник будинку зазнав осколкових поранень ніг. Доставлений до лікарні.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні російські «шахеди» атакували Львівщину. У селі Малехів Львівського району внаслідок влучання були пошкоджені багатоповерхівка, будівлі у приватному секторі та офісне приміщення.