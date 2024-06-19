Рашисты сбросили взрывчатку на жилой дом на Черниговщине, ранен мужчина

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Российские захватчики нанесли удар по Семеновской общине, фото: социальные сети
Рашисты сбросили взрывчатку на жилой дом на Черниговщине, ранен мужчинаhttps://racurs.ua/n196473-rashisty-sbrosili-vzryvchatku-na-jiloy-dom-na-chernigovschine-ranen-mujchina.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 19 червня, вранці завдали удару по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району Чернігівської області.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Вибуховий пристрій скинули на житловий будинок, — зазначив Чаус. — 55-річний власник будинку зазнав осколкових поранень ніг. Доставлений до лікарні.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні російські «шахеди» атакували Львівщину. У селі Малехів Львівського району внаслідок влучання були пошкоджені багатоповерхівка, будівлі у приватному секторі та офісне приміщення.
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