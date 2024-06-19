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В Украине продолжаются отключения электроэнергии
Графики отключений 20 июня будут применять на протяжении всех суток — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n196478-grafiki-otklucheniy-20-iunya-budut-primenyat-na-protyajenii-vseh-sutok-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 20 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень впродовж усієї доби — з 00.00 до 24.00.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Причина — високий рівень споживання через спеку та робочі дні, — наголошують у компанії. — Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
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