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В Украине продолжаются отключения электроэнергии

Графики отключений 20 июня будут применять на протяжении всех суток — Укрэнерго

19 июн 2024, 18:45
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В Україні завтра, 20 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень впродовж усієї доби — з 00.00 до 24.00.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Причина — високий рівень споживання через спеку та робочі дні, — наголошують у компанії. — Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Источник: Ракурс


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