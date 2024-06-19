В Україні тривають відключення електроенергії

https://racurs.ua/ua/n196478-grafiky-vidkluchen-20-chervnya-zastosovuvatymut-vprodovj-usiieyi-doby-ukrenergo.html

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В Україні завтра, 20 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень впродовж усієї доби — з 00.00 до 24.00.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».