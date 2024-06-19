Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні тривають відключення електроенергії
Графіки відключень 20 червня застосовуватимуть впродовж усієї доби — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n196478-grafiky-vidkluchen-20-chervnya-zastosovuvatymut-vprodovj-usiieyi-doby-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 20 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень впродовж усієї доби — з 00.00 до 24.00.
.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Причина — високий рівень споживання через спеку та робочі дні, — наголошують у компанії. — Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.