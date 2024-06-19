В Украине применяют новую методику отключений света, фото: «Конкурент»

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В Україні 8 червня розпочалося тестування нової методики щодо розподілу обсягу дефіциту електричних потужностей по регіонах. Попередній аналіз показав, що методика є ефективною і споживачі по областях зараз відмикаються від світла рівномірно.

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Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на коментар, отримай від прес-служби «Укренерго».

Ми ще аналізуємо ефективність використання нової методики, але при наявному обсязі дефіциту вона вже продемонструвала свою ефективність, — зазначили у компанії. — В усіх областях побутові та промислові споживачі обмежуються у споживанні рівномірно.

Зазначається, що раніше «Укренерго» для кожної області встановлювало ліміт споживання, який регіон не мав перевищувати. Від величини ліміту обленерго віднімали обсяг споживання критичної інфраструктури, а залишок перерозподіляли між всіма іншими споживачами по чергах.

Це призводило до того, що в області, де більше критичної інфраструктури й менше дахових СЕС обмеження були жорсткішими, ніж в регіонах з протилежною ситуацією, — наголошують в «Укренерго».

З 8 червня, споживання кожної області розділено на шість рівних частин — черг. Черга — це перелік споживачів, які споживають певну кількість мегават. Тепер диспетчерський центр «Укренерго» замість доведення лімітів віддає всім обленерго однакову команду: яку кількість черг треба відключити, щоб компенсувати дефіцит.

Таким чином, в усіх областях побутові та промислові споживачі обмежуються у споживанні рівномірно, — зазначили в «Укренерго».

Нова методика розподілу дефіциту потужностей, яка наразі працює в тестовому режимі, має бути остаточно введена 24 червня.

Джерело: «РБК-Україна»