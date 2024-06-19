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В Украине запретили партию «Наш край», фото: «Википедия»

Партию «Наш край» запретили в Украине

19 июн 2024, 20:03
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Колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративного суду сьогодні, 19 червня, завершила розгляд адміністративної справи № 857/6/24 про заборону політичної партії «Наш край».


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Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що суд задовольнив позивні вимоги Міністерства юстиції України:

  • заборонено діяльність політичної партії «Наш край»;
  • майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

Повний текст рішення по справі про заборону політичної партії буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради України, — вказано в повідомленні прес-служби.

Источник: Ракурс


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