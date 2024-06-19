Партію «Наш край» заборонили в Україні

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Партію «Наш край» заборонили в Україніhttps://racurs.ua/ua/n196481-partiu-nash-kray-zaboronyly-v-ukrayini.htmlРакурс
Колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративного суду сьогодні, 19 червня, завершила розгляд адміністративної справи № 857/6/24 про заборону політичної партії «Наш край».
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Про це повідомляє прес-служба суду.
Зазначається, що суд задовольнив позивні вимоги Міністерства юстиції України:
- заборонено діяльність політичної партії «Наш край»;
- майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.
Повний текст рішення по справі про заборону політичної партії буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради України, — вказано в повідомленні прес-служби.
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