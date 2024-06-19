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В Харьковской области из-за обстрела вспыхнул лесной пожар, фото: ГСЧС
Российские обстрелы вызвали лесной пожар на Харьковщине (ФОТО)https://racurs.ua/n196483-rossiyskie-obstrely-vyzvali-lesnoy-pojar-na-harkovschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 19 червня, завдали ударів по території Старосалтівського лісництва Чугуївського району Харківської області.
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В результаті обстрілу по лісовому масиву зайнялась суха хвойна підстилка, повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що на час прибуття вогнеборців низова лісова пожежа розповсюдилась на площу близько 7 га.
До ліквідації наслідків ворожих ударів залучені підрозділи ДСНС, місцева пожежна команда сел. Вільча та пристосована техніка лісгоспу, — розповіли у ДСНС. — Рятувальники та лісівники працюють під загрозою повторних обстрілів.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
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