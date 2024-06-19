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Ракурс
В Харьковской области из-за обстрела вспыхнул лесной пожар, фото: ГСЧС

Российские обстрелы вызвали лесной пожар на Харьковщине (ФОТО)

19 июн 2024, 20:59
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Російські загарбники сьогодні, 19 червня, завдали ударів по території Старосалтівського лісництва Чугуївського району Харківської області.


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В результаті обстрілу по лісовому масиву зайнялась суха хвойна підстилка, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що на час прибуття вогнеборців низова лісова пожежа розповсюдилась на площу близько 7 га.

До ліквідації наслідків ворожих ударів залучені підрозділи ДСНС, місцева пожежна команда сел. Вільча та пристосована техніка лісгоспу, — розповіли у ДСНС. — Рятувальники та лісівники працюють під загрозою повторних обстрілів.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

На Харківщині через обстріл спалахнула лісова пожежа, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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