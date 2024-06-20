Закон о перезагрузке БЭБ принял ВРУ. Фото:

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Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про перезавантаження Бюро економічної безпеки.

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Відповідне рішення парламент ухвалив сьогодні, 20 червня. За законопроект № 10439 проголосували 239 народних депутатів. Текст погоджений з партнерами. Закон передбачає незалежний відбір нового голови БЕБ, переатестацію та кадровий відбір за участю іноземних експертів та українського бізнесу. Про це парламентар від «Голосу» Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За словами нардепа, редакція закону відповідає вимогам міжнародних партнерів, бізнесу і громадськості.

Закон про БЕБ передбачає, що нового голову відомства має обрати комісія з шести членів, де — половина міжнародні експерти з правом вирішального голосу.

Переатестація проводиться комісією де шестеро осіб від новообраного директора БЕБ і шестеро від міжнародних партнерів, але за пропозицією українського бізнес-середовища.

Передбачається, що наступні три роки будуть працювати кадрові комісії: шестеро членів від БЕБ та шестеро від партнерів за пропозицією українського бізнесу.

Незалежність директора Бюро економічної безпеки гарантована на рівні Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та НАЗК.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада у першому читанні підтримали законопроект № 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Тоді за відповідне рішення проголосували 264 народні обранці.