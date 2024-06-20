После объятий путина и Кима Южная Корея пересмотрит свою позицию по поставкам оружия в Украину

https://racurs.ua/n196514-posle-obyatiy-putina-i-kima-ujnaya-koreya-peresmotrit-svou-poziciu-po-postavkam-orujiya-v-ukrainu.html

Ракурс

Південна Корея перегляне свою позицію щодо постачання зброї в Україну після того, як Північна Корея і терористична федерація підписали договір про стратегічне партнерство, який передбачає взаємне зобов’язання надати негайну військову допомогу в разі нападу.

.

Ми плануємо переглянути питання підтримки України зброєю, — заявив радник з національної безпеки Чан Хо Джин.

Водночас він заявив, що Корея зберігатиме стратегічну невизначеність щодо типів зброї.

Конкретні заходи будуть оприлюднені пізніше, і буде цікаво подивитися, як на це відповість Росія, а не розкривати наші плани заздалегідь, — наголосив чиновник.

Наразі Південна Корея посідає жорстку позицію щодо ненадання Україні летальної допомоги і зброю нам не передає — попри те, що ця країна є одним із найбільших у світі постачальників озброєнь.

За словами Чанга, Південна Корея також запровадить додаткові санкції проти чотирьох кораблів, п’ятьох організацій і восьми осіб, причетних до передання зброї та нафти між росією та Північною Кореєю, і розширить перелік товарів, що підлягають експортному контролю — додасть 243 нові позиції, у результаті чого загальна кількість товарів під санкціями становитиме 1 тис. 402.

У статті 4 договору між рф та КНДР йдеться, що у разі нападу на одну зі сторін договору, інша сторона «негайно надасть військову та іншу допомогу всіма наявними в її розпорядженні засобами». Журналісти видання дізналися, що ця стаття практично повністю повторює статтю 1 договору про дружбу та взаємодопомогу, який у 1961 році підписали Микита Хрущов та Кім Ір Сен.

Чан Хо Чжин заявив, що уряд Південної Кореї засуджує підписання угоди між РФ та КНДР. За його словами, будь-яка співпраця, яка прямо чи опосередковано сприяє військовому посиленню Північної Кореї, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і піддаватиметься міжнародному контролю та санкціям.