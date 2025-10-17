Северокорейское оружие используется и в российских беспилотниках, фото: Conflict Armament Research

У дроні, який використовувався для нападу на Херсон минулого місяця, було виявлено північнокорейський суббоєприпас, що дає додаткове уявлення про масштаби допомоги, яку КНДР надає Росії у війні проти України.

Про це повідомляє CNN з посиланням на звіт британської дослідницької організації Conflict Armament Research (CAR).

Модифікований суббоєприпас — невелика частина більшої зброї — був вилучений українською владою після атаки на портове місто Херсон у вересні, — вказано у статті.

Зазначається, що на суббоєприпасі були корейські ієрогліфи, деякі з яких посилалися на календар Чучхе, який відраховує роки після народження засновника Північної Кореї Кім Ір Сена.

Згідно з цими ієрогліфами, суббоєприпас був виготовлений у році Чучхе 89 або 2000 році за григоріанським календарем.

Спочатку він призначався для використання в ракетно-артилерійській системі, але був модифікований для кріплення до FPV-дрона за допомогою дерев’яної палиці, дроту та клейкої стрічки. Суббоєприпас був обладнаний електронним детонатором, тримач якого роздрукували на 3D-принтері.

У CAR зазначають, що цей суббєприпас є очевидною копією конструкції американської касетної системи M42, розробленої для боротьби з піхотою та бронетехнікою.

Ця знахідка «встановлює ще один прямий матеріальний зв’язок між оборонною промисловістю Північної Кореї та війною в Україні», наголошують у CAR.

Джерело: CNN