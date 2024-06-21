20 июня было совершено надругательство над могилами военных в Киеве, фото: Киевская городская прокуратура

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Ракурс

Жінці, затриманій за фактом наруги над могилами захисників України на території Аскольдової могили в Києві, повідомлено про підозру.

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Про це сьогодні, 21 червня, повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

Повідомлено про підозру 60-річній жінці, за фактом наруги над могилами захисників України, вчиненому з хуліганських мотивів (ч. 3 ст. 297 КК України), — зазначають у прокуратурі.

Згідно з даними слідства, вчора, 20 червня, на території Аскольдової могили підозрювана вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України:

Дмитра Коцюбайла с позивним «Да Вінчі»;

Андрія Пильщикова з позивним «Джус»;

Павла Петриченка.

Зловмисниця з хуліганських мотивів нанесла більше 20 ударів палицею по могилах захисників, зірвала та поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки, — вказано в повідомленні. — Правоохоронці у той же день розшукали жінку та затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі готується клопотання про обрання їй запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.