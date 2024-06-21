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Обучение в школах зимой может начинаться позже, фото: GoodFon

Обучение в школах зимой может начинаться с 10.00 — Минобразования

21 июн 2024, 17:16
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Українські школи та виші вже готуються до нового навчального року.


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Про це сьогодні, 21 червня, під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр освіти Оксен Лісовий.

За його словами, розглядають кілька варіантів:

  • онлайн-навчання або навчання у змішаному форматі у пікових складних періодах;
  • зміщення розкладу занять;
  • збільшення канікул взимку.

Лісовий зазначив, що наразі опрацьовується питання графіків навчання:

  • заклади вищої освіти, профтехосвіти мають розпочати навчальний рік раніше — в теплий сезон. Водночас вони повинні зробити більші зимові канікули та завершити навчальний рік пізніше;
  • водночас у школах не будуть розпочинати навчальний рік раніше. Там зміни торкнуться розкладів занять, котрі, де це можливо і немає позмінного навчання, будуть зміщені — заняття розпочинатимуться о 10-й годині.

Інший блок питань, за словами міністра, стосується забезпечення технічними засобами закладів освіти.

Ці питання мають вирішувати органи місцевого самоврядування. У нас близько 30% закладів освіти забезпечені генерацією, але вона різна, — наголосив він. — Є доволі потужна, яка дозволяє закладу освіти працювати загалом, а є слабкі, коли може працювати лише пункт незламності, який розміщений в закладі освіти.

Источник: Ракурс


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