Навчання у школах взимку може розпочинатися пізніше, фото: GoodFon

https://racurs.ua/ua/n196537-navchannya-u-shkolah-vzymku-moje-rozpochynatysya-z-10-yi-godyny-minosvity.html

Ракурс

Українські школи та виші вже готуються до нового навчального року.

.

Про це сьогодні, 21 червня, під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр освіти Оксен Лісовий.

За його словами, розглядають кілька варіантів:

онлайн-навчання або навчання у змішаному форматі у пікових складних періодах;

зміщення розкладу занять;

збільшення канікул взимку.

Лісовий зазначив, що наразі опрацьовується питання графіків навчання:

заклади вищої освіти, профтехосвіти мають розпочати навчальний рік раніше — в теплий сезон. Водночас вони повинні зробити більші зимові канікули та завершити навчальний рік пізніше;

водночас у школах не будуть розпочинати навчальний рік раніше. Там зміни торкнуться розкладів занять, котрі, де це можливо і немає позмінного навчання, будуть зміщені — заняття розпочинатимуться о 10-й годині.

Інший блок питань, за словами міністра, стосується забезпечення технічними засобами закладів освіти.