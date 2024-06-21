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Навчання у школах взимку може розпочинатися пізніше, фото: GoodFon
Навчання у школах взимку може розпочинатися з 10-ї години — Міносвітиhttps://racurs.ua/ua/n196537-navchannya-u-shkolah-vzymku-moje-rozpochynatysya-z-10-yi-godyny-minosvity.htmlРакурс
Українські школи та виші вже готуються до нового навчального року.
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Про це сьогодні, 21 червня, під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр освіти Оксен Лісовий.
За його словами, розглядають кілька варіантів:
- онлайн-навчання або навчання у змішаному форматі у пікових складних періодах;
- зміщення розкладу занять;
- збільшення канікул взимку.
Лісовий зазначив, що наразі опрацьовується питання графіків навчання:
- заклади вищої освіти, профтехосвіти мають розпочати навчальний рік раніше — в теплий сезон. Водночас вони повинні зробити більші зимові канікули та завершити навчальний рік пізніше;
- водночас у школах не будуть розпочинати навчальний рік раніше. Там зміни торкнуться розкладів занять, котрі, де це можливо і немає позмінного навчання, будуть зміщені — заняття розпочинатимуться о 10-й годині.
Інший блок питань, за словами міністра, стосується забезпечення технічними засобами закладів освіти.
Ці питання мають вирішувати органи місцевого самоврядування. У нас близько 30% закладів освіти забезпечені генерацією, але вона різна, — наголосив він. — Є доволі потужна, яка дозволяє закладу освіти працювати загалом, а є слабкі, коли може працювати лише пункт незламності, який розміщений в закладі освіти.