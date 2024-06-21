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Рекордное количество мужчин, пытавшихся уехать из Украины, задержали пограничники, фото: Виталий Глагола

Рекордное количество мужчин задержали при попытке незаконного пересечения границы (ФОТО)

21 июн 2024, 22:18
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Рекордна кількість чоловіків — відразу 47 осіб — затримали при спробі виїхати з України через кордон поблизу Одеси.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Віталій Глагола з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За інформацією журналіста, затримання відбулося сьогодні о 14.00 в ході проведеної на кордної з Молдовою спільної спецоперації прикордонників, СБУ, ДБР та підрозділу «ГрР».

В районі Обжили (Україна) — Плоть (Молдова) виявили 5 транспортних засобів (4 мікроавтобуси і 1 супровідна машина). У цих авто були 47 людей, які намагалися незаконно перетнути кордон, та 7 організаторів, — зазначив журналіст.

Зараз тривають слідчі дії та пошуки інших причетних осіб.

Як правило, за кожного чоловіка, якого планують переправити організатори беруть від 5 до 10 тисяч $, — додав журналіст.

Рекордну кількість чоловіків, які намагалися виїхати з України, затримали прикордонники, фото: Віталій Глагола

Источник: Ракурс


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